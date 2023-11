«Ma personnalité n'était pas la meilleure pour OD», Sami s'ouvre sur son aventure

En ce qui concerne les couples finalistes, Sami prédit que Marie-Andrée et Anthony sortiront victorieux de l'aventure. Il a créé un lien amical fort avec Anthony et le voit comme un grand ami. Il pense également que Rebecca et Mathieu P. ainsi que Lara et Vincent seront des finalistes potentiels.

L'aventure d'Occupation Double Andalousie est peut-être terminée pour Sami, mais il a gagné des amitiés précieuses et des leçons sur lui-même. Pour voir ou revoir les moments marquants de son parcours, rendez-vous sur Noovo.ca, ou vous pouvez suivre l'aventure d'Occupation Double du dimanche au jeudi à 18h30.