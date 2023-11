Céline, de retour d'OD Andalousie :«Je me serais peut-être sentie comme celle de trop»

Céline a également expliqué comment elle s'était retrouvée dans plusieurs triangles amoureux au cours de l'aventure, un aspect du jeu qu'elle n'avait pas anticipé. Elle s'est sentie déstabilisée, particulièrement lorsque le triangle impliquait une de ses amies.

Elle a conclu en faisant ses prédictions pour les couples finalistes. Selon elle, Anthony et Marie-Andrée, Vincent et Lara, ainsi que Rebecca et Mathieu P. ont de bonnes chances de se rendre au voyage final. Elle espère voir Anthony et Marie-Andrée remporter la compétition, ayant tissé une belle amitié avec eux au fil de l'aventure.