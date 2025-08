Découvrez l’envers du décor du spectacle C’est quoi ta toune?

Un spectacle difficile à pratiquer

Le concept du spectacle est simple. À l’aide de leur téléphone intelligent, les spectateurs doivent voter pour les medleys qu’ils désirent entendre. Avec plus d’une centaine de chansons à apprendre, Joël Legendre affirme qu’il n’était pas évident de répéter le spectacle: «On est prêt pour chacun des numéros qu'on a travaillé, mais pour ce qui est d'un enchaînement, pour un metteur en scène, c'est tellement important un pacing de spectacle. Là, je ne peux pas faire de pacing, je ne sais pas ce que les gens vont choisir.»

En entrevue, il nous précise qu’à chaque répétition, l’équipe ciblait des medleys à pratiquer, mais que malheureusement, elle ne pouvait passer à travers chacun d’eux: «C'est une très bonne idée sur papier, mais à répéter, c'est de la job! Les répétitions, on avait mis ça jusqu'à 10 h le soir, mais rendu à 18 h, on n'était plus capable personne. Ça nous sortait par les oreilles.» La production n’a donc pas eu le choix d’ajuster les heures des répétitions pour éviter l’épuisement des interprètes et des musiciens.