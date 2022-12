Corteo du Cirque du Soleil: Voyez les stars sur le tapis rouge!

Corteo du Cirque du Soleil a envoûté le Centre Bell hier soir!

Eh oui, une foule de vedettes se sont donné rendez-vous à l'amphitéâtre afin de découvrir ou redécouvrir le spectacle des plus fascinants du Cirque du Soleil.

Sur le tapis rouge, on a pu croiser plusieurs têtes connues telles: 2Frères, Mariloup Wolfe, Andréanne A. Malette, Marjo, Pascale Bussières, Jonas et Carmen, Ingrid Falaise, Gisèle Lullaby, Catherine Bastien, Catherine Souffront, PL Cloutier et plusieurs autres.