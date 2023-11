La conjointe de Bruno Pelletier est magnifique sur ces nouvelles photos!

Le chanteur aimé de tous Bruno Pelletier nous a emmené avec lui dans sa marche en montagne sur le mont St-Hilaire et le paysage était magnifique!

Ce week-end était synonyme de remise en forme pour Bruno Pelletier qui recommence à donner des spectacles à la fin novembre avec l'orchestre symphonique de Montréal et qui poursuivra en 2024 avec la tournée Miserere.

L'interprète de «Le temps des cathédrales» confie qu'il adore la marche en montagnes et que ce qu'il aime est surtout que ce sport soit démocratique et accessible. On le comprend car le décor automnal qu'il nous a montré était, comme il le dit si bien, sa récompense. Du haut de la montagne, on pouvait voir les arbres aux couleurs d'octobre et le cours d'eau faisant son chemin.

