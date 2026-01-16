Qui est le conjoint de Marilyn Castonguay?

Début du contenu principal.
Marilyn Castonguay sera au cœur du prochain épisode d’En direct de l’univers, ce samedi à 19 h sur les ondes d’ICI Télé.
La comédienne vivra à son tour l’expérience unique de la célèbre scène tournante de France Beaudoin. Et peut-être que son conjoint, le réalisateur Jean-François Rivard, pourrait même y faire une brève apparition.
Qui est Jean-François Rivard?
Très discrets sur leur vie privée, Marilyn Castonguay et Jean-François Rivard forment un couple depuis plusieurs années. Ensemble, ils sont les heureux parents d’un petit garçon de quatre ans.
Les deux amoureux se sont rencontrés sur un plateau de tournage. Réalisateur reconnu, Jean-François Rivard a d’ailleurs dirigé Marilyn dans plusieurs projets, dont la populaire série C’est comme ça que je t’aime, écrite par François Létourneau.
Jean-François Rivard a souvent collaboré avec François Létourneau. Il est notamment le réalisateur derrière Série Noire et Les Invincibles, deux séries qui ont marqué le paysage télévisuel québécois.
En 2023, il co-réalise la série Bon matin Chuck, dont il assure également la direction du contenu. La série est disponible sur Crave.
Il ne faudra pas manquer En direct de l’univers consacré à Marilyn Castonguay, ce samedi 17 janvier à 19 h, sur les ondes d’ICI Télé.
