Qui est le conjoint de Marilyn Castonguay?

Marilyn Castonguay sera au cœur du prochain épisode d’En direct de l’univers, ce samedi à 19 h sur les ondes d’ICI Télé.

La comédienne vivra à son tour l’expérience unique de la célèbre scène tournante de France Beaudoin. Et peut-être que son conjoint, le réalisateur Jean-François Rivard, pourrait même y faire une brève apparition.