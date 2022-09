Le coeur en miettes, Dan Bigras annonce une triste nouvelle

C'est sur Facebook que Dan a annoncé sa triste décision, le coeur brisé:

«Salut tout le monde. D'habitude c'est une immense joie de vous annoncer le Show du Refuge. Aujourd'hui, c'est plus dur. Beaucoup plus dur. J'ai le coeur en miette, mais après trente-deux ans de travail acharné mais aussi de grand plaisir musical, je me retrouve fatigué, à cours d'idée. Ça fait plusieurs années que je doute et que je reporte ma décision.... qui est prise maintenant. C'est le temps de laisser la place à d'autres, plus jeunes plus fous... comme dirait notre Robert national.

Après la parution du show de 2022, je ne serai plus à la barre du spectacle et ne serai plus non plus porte-parole du Refuge des jeunes.

Mais le 32ème Show du Refuge aura bien lieu cette année le 13 octobre à la Tohu et sera diffusé sur les ondes de Radio-Canada en décembre avec nos invités :

Ginette Reno

Guylaine Tanguay

Yama

Samian

Marie-Nicole Lemieux

Et bien sûr, celles qui étaient là au premier show, mes vieilles chums de voix :

Isabelle Boulay

Lulu Hughes et

Luce Dufault.

Mille mercis à mon ancien producteur Guy Latraverse. Sans lui, le show serait probablement mort après les deux premières années. Merci aussi à la Fantastique France Beaudoin et son équipe, je vais m'ennuyer. Un immense merci également à @Radio-Canada qui nous a fait confiance pendant 30 ans. C'est absolument sans précédent et merci surtout à vous. Sans vous, ce show n'aurait jamais existé.

En parlant de vous, on a besoin de vous encore pour nos ti-gars cette année. On veut vous voir à la Tohu.

Merci infiniment.

Amitiés,

Dan»