Big Brother Célébrités: La fin du duo Coco et Liliane?

Pendant le challenge du véto diamant, on a vu une Coco devoir se retirer en premier suivie d'une Emy qui souhaitait profondément gagner pour pouvoir se sortir du bloc. Les trois championnes Sinem, Fred et Liliane en ont donc profité pour négocier.

Pendant la conversation, la crainte de voir une Coco Belliveau s'en sortir s'est fait sentir de tout le monde y compris de Liliane, sa plus grande alliée. Les trois amies en sont donc venues à la conclusion de laisser Sinem repartir avec le véto diamant pour se sortir du bloc et ainsi se faire remplacer par Coco.

Aux côtés d'Emy, le deux tiers de l'alliance des «petites patiences» se retrouveraient en danger si le plan se maintient. On a pu voir une Liliane peut-être un peu plus à l'aise avec la trahison qu'on le pensait. Serait-elle capable de participer à l'élimination de sa plus grande alliée? On a très hâte de voir la suite des choses.

Pour ne rien manquer de Big Brother Célébrités c'est un rendez-vous du lundi au jeudi à 19h30 et les dimanches à 18h30 sur Noovo et noovo.ca.

