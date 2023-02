Lysandre Nadeau aborde sans filtres les côtés moins «sexy» du postpartum

Lysandre Nadeau a dévoilé l’envers du décor et sa réalité de maman qui vient tout juste de donner naissance, montrant les côtés moins glamour et les défis du postpartum.

Voyez les images dans la vidéo en en-tête.

C’est dans une suite de stories que la maman a effectivement tenu à offrir, sans filtres, une partie de sa vie alors qu’elle est toujours à l’hôpital avec son bébé. La créatrice de contenu a raconté que cette période après l’accouchement était aussi synonyme de plusieurs apprentissages avec son corps. Lysandre Nadeau a écrit:

«C’est aussi ça le postpartum. Les hormones, les émotions, la fatigue, les médicaments, les réactions cutanées qui PIQUENT, la déchirure au 2e degré ½ down there, les blessures aux mamelons, la rétention d’eau.»

Elle a ensuite interpellé toutes les mamans (qui se reconnaissent d’ailleurs certainement), louant leur travail. Lysandre Nadeau a poursuivi en expliquant qu’au 9e jour, elle pleurait encore, mais que ça allait mieux, elle qui peut maintenant s’asseoir sans se plaindre.

On a aussi eu droit à des vidéos du quotidien de Claude Bégin et elle, rempli de câlins et de douceur avec leur poupon de quelques jours.