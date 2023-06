Clodelle et Claude Bégin à nouveau réunis, voici pourquoi

Claude Bégin et Clodelle étaient à nouveau réunis mercredi et c’est sur scène que leur amitié et leur talent ont brillé!

Écoutez-les dans la vidéo en en-tête.

Les deux artistes étaient effectivement en spectacle dans le cadre des Francos, eux qui ont offert une prestation pleine de complicité sur la grande scène Bell de la Place des festivals.

En avant-midi, la chanteuse et ancienne participante d’Occupation Double a d’ailleurs partagé une vidéo en stories, la montrant en train de préparer le show avec son ami Claude Bégin.