Christine Morency règle ses comptes publiquement avec Mona de Grenoble

Christine Morency a profité de son passage au podcast Entre 2 lèvres, animé par Mona de Grenoble et Rainbow, pour régler ses comptes.
Avec un acrostiche dédié à la drag-queen, l’humoriste n’a pas mâché ses mots. Ce qui devait être un moment gentil s’est transformé en un segment complètement hilarant.
Christine s’amuse à faire un acrostiche avec le prénom Mona, et pour la lettre O, elle choisit le mot Oupelaye. Son explication, totalement humoristique, est franchement hilarante.
«"Oupelaye", comme dans Oupelaye, Mona ne répond pas à mes messages depuis trois jours. Mais Mona oublie que je suis dans une conversation de groupe dans laquelle elle répond à la seconde que Véronique Cloutier envoie un message.»
La réplique de Mona est tout aussi savoureuse: «C’est contractuel… vieille p**e».
Évidemment, on devine qu’il s’agit du fameux groupe de discussion où se retrouvent Véro et sa gang des Fantastiques.
L’épisode complet du podcast Entre 2 lèvres, avec Christine Morency et Roxane Bruneau, sera disponible sur les plateformes dès le 28 août.
