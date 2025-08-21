Christine Morency règle ses comptes publiquement avec Mona de Grenoble

Christine s’amuse à faire un acrostiche avec le prénom Mona, et pour la lettre O, elle choisit le mot Oupelaye. Son explication, totalement humoristique, est franchement hilarante.

«"Oupelaye", comme dans Oupelaye, Mona ne répond pas à mes messages depuis trois jours. Mais Mona oublie que je suis dans une conversation de groupe dans laquelle elle répond à la seconde que Véronique Cloutier envoie un message.»

