Christina Aguilera célèbre son 42e anniversaire dans un haut ultra révélateur

Christina Aguilera est notre étoile du jour!

La célèbre diva a fait sensation ce week-end au Vietnam dans un ensemble ultra révélateur pour les célébrations de son 42e anniversaire.

La star était à couper le souffle dans un superbe corset doré et un pantalon en satin. Elle a complété son look avec un long manteau noir Saint-Laurent et des talons aiguilles assortis.

Voici les portraits partagés par Christina Aguilera, à voir en utilisant la flèche blanche à droite au centre de la publication :