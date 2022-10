Christina Aguilera fait sensation dans un bustier de latex noir

Christina Aguilera a attiré tous les regards lors d'une soirée entre amis à Miami, la semaine dernière.

L'icône de la pop était renversante dans un corset noir ultra-brillant, un long manteau rouge avec un imprimé psychédélique et un pantalon noir. Elle a complété son look avec des boucles d'oreilles ornées de diamants et des lunettes soleil rouge.

Voici les images partagées par Christina Aguilera, à voir en utilisant la flèche blanche à droite au centre de la publication :