15 choses que vous ne saviez pas sur Ginette Reno

Elle a fait son entrée dans le monde du cinéma en 1990 avec le film désormais mythique Léolo de Jean-Claude Lauzon.

On l’a aussi vue dans C’t’à ton tour, Laura Cadieux et aussi dans Laura Cadieux... la suite de Denise Filliatrault et en 2021, elle a fait partie de la distribution de Les 12 travaux d’Imelda de Martin Villeneuve.

Depuis 1981, elle est officière de l’Ordre du Canada et Chevalière de l’Ordre national du Québec depuis 2004. Puis, en 2022, elle a été nommée chevalière de la Légion d’honneur en France.