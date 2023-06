Charlotte Cardin ressemble tellement à son père, voici les photos

Charlotte Cardin dévoile aujourd'hui le vidéoclip des paroles de sa nouvelle chanson Looping!

La chanson produite par Felix Joseph, Jason Brando et Mr. Hudson intègre une brillante réinterprétation d’un échantillonnage a capella de la chanson The Way We Were, de Barbara Streisand.

On apprend par communiqué que la pièce «aborde les pensées qui habitent Charlotte lorsque ses obsessions se poussent, se bousculent et partent en vrille dans sa tête ».

