Charlotte Cardin révèle une belle surprise à ses fans!

La charmanteCharlotte Cardin était à Paris pour la Fashion Week, et on l’a aperçue porter une tenue ô combien sublime pour assister au défilé de la marque haute couture Givenchy.

Elle s’est vêtue d'une tenue à la fois chic et sportive, et on ADORE le mélange des deux styles! C’est avec des shorts noirs avec des lignes blanches sur le côté qu’elle a agencé un haut à manches longues écourté et coordonné, qui est orné de boutons à pression. Voyez les images ici.