Aliocha Schneider s'exclame «consécration» et provoque une foule de réactions

Aliocha Schneider nous fait sourire avec une nouvelle publication sur Instagram.

L'acteur et chanteur a eu toute une surprise, cette semaine, lorsqu'il a vu son visage dans les pages d'un magazine.

Il ne s'agissait pas d'une entrevue ou d'un potin à son sujet; Aliocha Schneider s'est retrouvé sur la page des jeux, et son prénom était la réponse d'une grille de mots fléchés! En voyant cela, il s'est exclamé «consécration»!

Voici la publication de la vedette, qui a provoqué des tonnes de réactions dont celle de son amoureuse, Charlotte Cardin: