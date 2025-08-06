Aliocha Schneider s'exclame «consécration» et provoque une foule de réactions

Début du contenu principal.
Aliocha Schneider nous fait sourire avec une nouvelle publication sur Instagram.
L'acteur et chanteur a eu toute une surprise, cette semaine, lorsqu'il a vu son visage dans les pages d'un magazine.
Il ne s'agissait pas d'une entrevue ou d'un potin à son sujet; Aliocha Schneider s'est retrouvé sur la page des jeux, et son prénom était la réponse d'une grille de mots fléchés! En voyant cela, il s'est exclamé «consécration»!
Voici la publication de la vedette, qui a provoqué des tonnes de réactions dont celle de son amoureuse, Charlotte Cardin:
«Omg», écrit Charlotte Cardin dans la section des commentaires.
«MOTS FLÉCHÉS NIVEAU 3-4 > L'OLYMPIA», rigole une autre personne en voulant dire qu'il s'agit d'une plus grande reconnaissance que de jouer à l'Olympia de Paris.
«Beau comme un Dieu grec, comme indiqué dans la grille», remarque une admiratrice.
Plusieurs indiquent que la page de mots fléchés avec le visage d'Aliocha Schneider se trouve probablement dans le magazine Méga Star. D'autres se demandent si c'est plutôt dans la revue québécoise 7 Jours.
Une chose est certaine, cette publication a beaucoup fait jaser!
Aliocha Schneider est la vedette d’une immense publicité de Gucci dans les rues de Paris. Sur la grande affiche, le chanteur joue les mannequins avec un magnifique sac de la luxueuse marque.
La photo a fait énormément réagir et le commentaire qui a retenu le plus l’attention est celui de sa copine, Charlotte Cardin.
