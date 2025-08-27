Charlotte Cardin se déhanche au son de sa nouvelle chanson, voyez la vidéo

Charlotte Cardin est de retour en force en cette fin août!

Après avoir publié un bref extrait de son nouveau single sur Instagram cette semaine, elle dévoile aujourd'hui la chorégraphie qui ira avec la chanson!

En ce mercredi, Charlotte Cardin était au studio de danse avec la chorégraphe Amy Gardner, qui a su mettre des mouvements sur le prochain hit de la chanteuse.

Afin de nous titiller un peu, la belle brunette a partagé une vidéo où elle se déhanche sur sa chanson. Voici les images, à voir en appuyant sur «Play» au centre de la publication TikTok ci-dessous: