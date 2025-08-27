Charlotte Cardin se déhanche au son de sa nouvelle chanson, voyez la vidéo

Début du contenu principal.
Charlotte Cardin est de retour en force en cette fin août!
Après avoir publié un bref extrait de son nouveau single sur Instagram cette semaine, elle dévoile aujourd'hui la chorégraphie qui ira avec la chanson!
En ce mercredi, Charlotte Cardin était au studio de danse avec la chorégraphe Amy Gardner, qui a su mettre des mouvements sur le prochain hit de la chanteuse.
Afin de nous titiller un peu, la belle brunette a partagé une vidéo où elle se déhanche sur sa chanson. Voici les images, à voir en appuyant sur «Play» au centre de la publication TikTok ci-dessous:
Sur Instagram, nous avons droit à une version plus longue de la chorégraphie. Vous pouvez la voir en cliquant juste ici.
«De retour», a simplement Charlotte Cardin avec la vidéo.
En ce qui concerne la nouvelle chanson, le titre n'a pas encore été dévoilé. Les fans de la chanteuse pensent cependant qu'elle pourrait s'intituler Tant pis pour elle.
Vous pouvez écouter un autre extrait de cette chanson dans la vidéo ci-dessous:
Avant de se remettre au boulot, Charlotte Cardin s'est offert des vacances de rêve.
Sur Instagram, la chanteuse montréalaise a partagé une série de photos en toute simplicité qu’elle décrit comme ses « Most inspiring vacation ».
Sur ces clichés, Charlotte apparaît entièrement nue, assise sur le bord d’un lit, plongée dans son ordinateur portable. La scène est baignée d’une douce lumière dorée qui se reflète sur les murs en pierre.
