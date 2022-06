Charlotte Cardin s'implique auprès des jeunes pour une cause importante

En plus de son nouveau rôle d'ambassadrice de la Fondation de l’Hôpital de Montréal pour enfant, Charlotte Cardin appuie le SPOT Montréal du Children.

Ce centre, qui a ouvert ses portes cette année, est l’un des plus grands centres ambulatoires spécialisés en santé mentale pour adolescents en crise suicidaire au Canada.

« Ayant déjà moi-même eu recours à différentes ressources d’aide en santé mentale pendant l’adolescence, je suis plus que fière d’apporter mon soutien à cette cause. On a souvent tendance à mettre de l’avant l’importance de la santé physique de nos jeunes, qui est très importante, mais parfois on oublie à quel point il est primordial d’offrir des ressources en santé mentale », déclarait Charlotte Cardin lors du lancement du SPOT en mars dernier.

Une femme magnifique en dedans comme en dehors qui a le coeur sur la main!