Charlotte Cardin dévoile ses jambes infinies pour cette nouvelle campagne haute couture

On avait tellement hâte de vous annoncer cette nouvelle: Charlotte Cardin devient la première juge québécoise de l’émission Canada's Drag Race: Canada vs The World S.-T.F.

Elle participera uniquement comme juge invitée au premier épisode de la deuxième saison qui est disponible sur Crave depuis le 19 juillet dernier.

Les juges maisons Brooke Lyne Hytes, Brad Goreski et Traci Melchor accompagnent Charlotte dans ce premier épisode de la compétition de drags queens.

