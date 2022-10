Margot Robbie et Cara Delevingne impliquées dans un scandale qui aurait blessé un paparazzi

Margot Robbie et Cara Delevingne sont impliquées dans un scandale qui aurait blessé un paparazzi en Argentine.

Des photos du paparazzi en question, Pedro Alberto Orquera, auraient fait surface, démontrant qu'il a été frappé, rapporte TMZ.

L'homme les aurait suivies et photographiées de façon abusive à la sortie d'un restaurant, où un Uber les attendait. Le chauffeur aurait paniqué et se serait empressé de redémarrer avec Cara, mais Margot n'était pas complètement à bord! Robbie se serait ramassée au sol et le photographe aurait continué à prendre des photos. Deux amis masulins de Margot présents lors des faits se seraient par la suite précipités pour l'aider.