Charlotte Cardin et Aliocha Schneider: Complicité et élégance au défilé Jacquemus à Paris

Ce n’est pas la première fois que le couple fait sensation. On se souvient encore de leur rare apparition ensemble lors du dernier gala de l’ADISQ, en novembre dernier. Leur élégance et leur discrétion continuent de charmer leurs fans et de renforcer leur image comme l’un des couples les plus influents de la scène musicale francophone!

«C'est un mode de vie que j'apprends encore à apprivoiser. C'est l'un des aspects les plus difficiles pour moi dans tout ça, c'est de ne pas toujours avoir cet ancrage. J'essaie de le recréer par de petites habitudes, où que je sois. J'ai développé des petites routines qui m’aident à construire une vie un peu plus nomade que la plupart des gens. J’ai tout de même un pied-à-terre à Paris et à Montréal. En tournée, j'essaie de recréer la maison dans les petites choses et je retrouve aussi un sentiment de confort auprès des publics qui m’accueillent. C’est vraiment inestimable de se sentir accueillie comme ça, dans tant de lieux à travers le monde!», nous confiait-elle.

Pour revoir notre entrevue avec Charlotte Cardin lors de cet événement, c'est par ici!

