Charlotte Cardin dévoile ses abdos d'enfer en lingerie fine

Au cours de leur entretien, la chanteuse est entre autres revenue sur son ancienne vie de mannequin, quand elle était ado. Un monde où elle ne s'est jamais particulièrement sentie à sa place :

« J’ai toujours été bien dans ma peau, mais, comme tout le monde, j’ai des insécurités. La musique est le moyen le plus sain que j’ai trouvé pour lâcher prise, pour noyer cette voix anxiogène en moi et rester ancrée dans la vérité. Chaque fois que je commence à trop réfléchir à ce que je devrais porter ou à l’image que je projette, je retourne à ma musique et je me concentre sur les histoires que je veux raconter. »

Vous trouverez la suite de l'entrevue, dans laquelle Charlotte Cardin parle aussi de l'importance qu'a eu Britney Spears dans sa jeunesse, dans le nouveau numéro du Elle Québec.

La tournée Phoenix se poursuit



Pendant que ce magazine sort au Québec, l'autrice-compositrice-interprète est en tournée dans l'Ouest du Canada. Elle sera en spectacle ce soir à Victoria, demain à Vancouver et vendredi à Calgary.

Charlotte Cardin revient ensuite pour une autre série de concerts à guichets fermés au MTelus à Montréal.

 

On pourra voir l'interprète de Meaningless dans nos écrans le 1er juillet prochain. En effet, Charlotte Cardin est la tête d'affiche du spectacle télévisé de la fête du Canada 2022, qui sera animé par Isabelle Racicot et Ali Hassan.

On pourra aussi voir des performances musicales de Walk Off The Earth, Ariane Moffatt , Salebarbes, Sebastian Gaskin, Sarahmée, Cindy Bedard, Riit, Gurdeep Pandher en direct du Parc des Plaines-LeBreton à Ottawa.

Plusieurs autres artistes se joindront à la fête à distance, dont Samian à Montréal.

