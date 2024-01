Découvrez le nouveau projet de Charles Lafortune

«C'est un plaisir de collaborer avec ITV Studios et Québecor Contenu sur cette adaptation québécoise d'un nouveau format en pleine expansion. La compétition va rejoindre et inspirer les passionnés de nettoyage de tout le Québec et promet des moments de grande intensité.»

Pensez à l'émission Les Chefs!, mais en version nettoyage de taches! Voici à quoi ressemble la compétition Master Cleaners en Finlande: