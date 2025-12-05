Chantal Lacroix publie d'incroyables photos avec son père et son chum dans le désert

Début du contenu principal.
Chantal Lacroix est en très bonne compagnie dans le désert de Dubaï!
L'animatrice a choisi de s'envoler vers les Émirats arabes unis avec son amoureux, son papa et l'une de ses meilleures amies. Un quatuor rêvé pour découvrir la frénésie de la ville de Dubaï et s'aventurer dans le désert!
Afin de nous faire vivre son voyage avec elle, Chantal Lacroix a partagé un carrousel de photos sur Instagram. Nous avons entre autres droit à un superbe portrait de la star québécoise avec son chum et son père devant les grandes dunes de sable. Vous allez voir, c'est impressionnant!
Voici les photos, à parcourir à l'aide de la flèche blanche située à droite de la publication Instagram ci-dessous:
Fidèle à elle-même, Chantal Lacroix a partagé une réflexion avec ses fans.
Voici le long message publié avec l'album photos de son périple dans le désert:
«À dubai avec une magniiiiifique gang, mon papa, mon chum et ma chum. Gang. J’adore organiser ce genre de périple. Aujourd’hui nous avions rendez-vous avec le désert. Je n’ai pu m’empêcher de faire le parallèle entre celui-ci et l’être humain.
Car le désert peut sembler vide au premier regard, mais il abrite une vie discrète et résistante. L’être humain lui ressemble souvent. Comme lui, il peut traverser des périodes de silence, de solitude ou de doute. Chaque pas laisse une empreinte, dans le sable comme dans la vie, même si elle s’efface parfois avec le temps.
Le désert change avec le vent, tout comme l’humain évolue avec les expériences. Ses dunes se déplacent lentement, sans bruit, rappelant que nous aussi avançons parfois sans nous en rendre compte. Sous sa surface sèche, il cache une force étonnante : la capacité de survivre, d’attendre, de renaître.
L’humain partage cette capacité. Même lorsqu’il se sent vide ou perdu, il possède en lui des ressources invisibles qui lui permettent de continuer. Le désert n’est pas un lieu mort, et l’humain n’est jamais totalement brisé. Dans leur simplicité et leur silence, tous deux révèlent une forme de beauté intérieure : celle de la patience, de la résistance et de la transformation.»
On vous invite à suivre Chantal Lacroix sur Instagram pour ne rien manquer de ses aventures de l'autre côté de l'océan!
Au niveau professionnel, Chantal Lacroix est à la tête d'un programme de développement personnel en collaboration avec l'humoriste Jérémy Demay.
Elle a également annoncé qu’elle offrirait son 4e camp SOS Santé dont le départ est prévu le 1er février 2026. Le principe est simple, deux semaines pour vous, entouré d’experts dont la mission est de «vous remettre en forme à tous les niveaux».
Enfin, Chantal Lacroix possède sa boutique en ligne. Pour en savoir plus, c'est par ici.
Vous aimerez aussi: