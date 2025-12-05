Chantal Lacroix publie d'incroyables photos avec son père et son chum dans le désert

Chantal Lacroix est en très bonne compagnie dans le désert de Dubaï!

L'animatrice a choisi de s'envoler vers les Émirats arabes unis avec son amoureux, son papa et l'une de ses meilleures amies. Un quatuor rêvé pour découvrir la frénésie de la ville de Dubaï et s'aventurer dans le désert!

Afin de nous faire vivre son voyage avec elle, Chantal Lacroix a partagé un carrousel de photos sur Instagram. Nous avons entre autres droit à un superbe portrait de la star québécoise avec son chum et son père devant les grandes dunes de sable. Vous allez voir, c'est impressionnant!

Voici les photos, à parcourir à l'aide de la flèche blanche située à droite de la publication Instagram ci-dessous: