Chantal Lacroix demande l'aide de ses fans

Chantal Lacroix a interpellé ses abonnés afin de l’aider à trouver une solution à un problème urgent au sein de sa compagnie.
C’est sur ses réseaux sociaux que la femme d’affaires et animatrice a effectivement lancé un appel à tous, elle qui recherche un.e commis d’entrepôt pour travailler à son siège social de Bromont.
Il semble qu’elle ait besoin de façon urgente de combler ce poste au sein de Collections Chantal Lacroix qui offre des idées-cadeaux personnalisées.
Expliquant que la personne choisie travaillerait avec elle, elle a invité ceux qui auraient les qualifications à se manifester.
Elle a écrit: «URGENT:
Je cherche un/une commis d'entrepôt à mon siège social situé à Bromont.
Ça te tente de travailler avec moi pour ma Collection.🥳😜
Il s’agit d’une excellente opportunité pour relever des défis avec mon équipe et moi-même.
Voici les responsabilités pour se poste:
Réception, stockage et expédition des marchandises
Préparation des commandes
Rangement de la surface de stockage
Gestion d’inventaire
Toutes autres tâches connexes
Exigences:
Expérience en travail d'entrepôt d'au moins 2 ans
Posséder sa carte de cariste Idéalement. Mais si vous n'avez pas et êtes intéressé, vous pouvez nous contacter.
Type d'emploi : Temps plein
Du lundi au vendredi de 8h à 16h
Lieu du poste : En présentiel
Salaire entre 21$ et 25$ de l'heure
Pour nous contacter et envoyer votre cv: direction@chantallacroix.com
Pouvez-vous faire circuler svp. Mille mercis😘»
De nombreux commentaires se sont rapidement accumulés sous la publication et plusieurs personnes se sont montrées intéressées. Certains ont concédé habiter trop loin, mais gageons qu’elle réussira rapidement à trouver la perle rare.
Chantal Lacroix a par ailleurs annoncé dans les dernières heures qu’elle offrirait son 4e camp SOS Santé dont le départ est prévu le 1er février 2026.
Le principe est simple, deux semaines pour vous, entouré d’experts dont la mission est de «vous remettre en forme à tous les niveaux». Elle explique: