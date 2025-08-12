Passer au contenu principal
Chantal Lacroix demande l'aide de ses fans

PAR :

Chantal Lacroix a interpellé ses abonnés afin de l’aider à trouver une solution à un problème urgent au sein de sa compagnie.

C’est sur ses réseaux sociaux que la femme d’affaires et animatrice a effectivement lancé un appel à tous, elle qui recherche un.e commis d’entrepôt pour travailler à son siège social de Bromont.

Il semble qu’elle ait besoin de façon urgente de combler ce poste au sein de Collections Chantal Lacroix qui offre des idées-cadeaux personnalisées.

Expliquant que la personne choisie travaillerait avec elle, elle a invité ceux qui auraient les qualifications à se manifester.

Elle a écrit: «URGENT: 

 Je cherche un/une commis d'entrepôt à mon siège social situé à Bromont.

Ça te tente de travailler avec moi pour ma Collection.🥳😜

Il s’agit d’une excellente opportunité pour relever des défis avec mon équipe et moi-même. 

Voici les responsabilités pour se poste:

 Réception, stockage et expédition des marchandises

Préparation des commandes

Rangement de la surface de stockage

Gestion d’inventaire

Toutes autres tâches connexes

Exigences:

 Expérience en travail d'entrepôt d'au moins 2 ans

Posséder sa carte de cariste Idéalement. Mais si vous n'avez pas et êtes intéressé, vous pouvez nous contacter.

  • Leadership
  • Sens de l'initiative
  • Fiable
  • Ponctuel

Type d'emploi : Temps plein

Du lundi au vendredi de 8h à 16h

Lieu du poste : En présentiel

Salaire entre 21$ et 25$ de l'heure

Pour nous contacter et envoyer votre cv: direction@chantallacroix.com

Pouvez-vous faire circuler svp. Mille mercis😘» 

Beaucoup d'intéressés

De nombreux commentaires se sont rapidement accumulés sous la publication et plusieurs personnes se sont montrées intéressées. Certains ont concédé habiter trop loin, mais gageons qu’elle réussira rapidement à trouver la perle rare.

Une nouvelle retraite SOS Santé

Chantal Lacroix a par ailleurs annoncé dans les dernières heures qu’elle offrirait son 4e camp SOS Santé dont le départ est prévu le 1er février 2026.

Le principe est simple, deux semaines pour vous, entouré d’experts dont la mission est de «vous remettre en forme à tous les niveaux». Elle explique:

