Chantal Lacroix demande l'aide de ses fans

Chantal Lacroix a interpellé ses abonnés afin de l’aider à trouver une solution à un problème urgent au sein de sa compagnie.

C’est sur ses réseaux sociaux que la femme d’affaires et animatrice a effectivement lancé un appel à tous, elle qui recherche un.e commis d’entrepôt pour travailler à son siège social de Bromont.

Il semble qu’elle ait besoin de façon urgente de combler ce poste au sein de Collections Chantal Lacroix qui offre des idées-cadeaux personnalisées.

Expliquant que la personne choisie travaillerait avec elle, elle a invité ceux qui auraient les qualifications à se manifester.

Elle a écrit: «URGENT:

Je cherche un/une commis d'entrepôt à mon siège social situé à Bromont.

Ça te tente de travailler avec moi pour ma Collection.🥳😜

Il s’agit d’une excellente opportunité pour relever des défis avec mon équipe et moi-même.

Voici les responsabilités pour se poste:

Réception, stockage et expédition des marchandises

Préparation des commandes

Rangement de la surface de stockage

Gestion d’inventaire

Toutes autres tâches connexes

Exigences:

Expérience en travail d'entrepôt d'au moins 2 ans

Posséder sa carte de cariste Idéalement. Mais si vous n'avez pas et êtes intéressé, vous pouvez nous contacter.

Leadership

Sens de l'initiative

Fiable

Ponctuel

Type d'emploi : Temps plein

Du lundi au vendredi de 8h à 16h

Lieu du poste : En présentiel

Salaire entre 21$ et 25$ de l'heure

Pour nous contacter et envoyer votre cv: direction@chantallacroix.com

Pouvez-vous faire circuler svp. Mille mercis😘»