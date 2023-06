«3 ans à ne plus être heureuse», Chantal Fontaine revient sur sa séparation

C'est ainsi que la discussion sur sa séparation s'ouvre. Chantal confie que sa séparation s'est imposée d'elle-même, avec le poids des circonstances. Dans la trentaine, elle ne reconnaissait plus la personne qu'elle était devenue.

Elle ne se reconnaissaient plus dans ses rôle de mère, amante, femme. Les larmes coulaient souvent et elle se souvient d'un moment où, après avoir crié sur ses enfants pour qu'ils aillent se brosser les dents, il y a eu une pause. C'est à ce moment-là qu'elle a pris conscience qu'elle n'était plus elle-même. Ce jour-là, elle a décidé de mettre fin à sa relation.

Chantal révèle que prendre la décision de se séparer lui a pris trois ans. Elle explique :