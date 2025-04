Channing Tatum, 45 ans, officialise sa relation avec cette femme de 25 ans

C’est d’ailleurs à l’occasion de l’anniversaire de l’acteur que le couple a choisi d’officialiser sa relation amoureuse sur le Web.

Inka Williams a publié un montage de photos d’eux ensemble sur Instagram et a souhaité une «joyeuse vie au plus beau, gentil, drôle et ridiculement sexy des humains».

La mannequin d’origine australienne a ensuite écrit un petit mot en franglais: «Merci for making life beautiful and fun. Jtm trop fort».