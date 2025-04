10 vedettes en voyage sous le soleil

Le printemps tarde à vraiment s'installer cette année, et avouons-le, plusieurs commencent sérieusement à en avoir assez de voir de la neige en avril! Tandis qu'on rêve tous d'un peu de chaleur et de soleil, certaines vedettes ont décidé de ne pas attendre que Dame Nature se décide et sont carrément parties s'évader sous les tropiques.

Que ce soit pour décrocher du quotidien, faire le plein de vitamine D ou simplement profiter d'une pause bien méritée, ces stars ont choisi des destinations ensoleillées pour se ressourcer loin du froid qui persiste ici!