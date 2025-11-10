Changements de programmation à prévoir à Noovo ce soir

Début du contenu principal.
Ce lundi 10 novembre, un changement majeur est prévu à l’horaire de Noovo, mais pour une excellente raison!
C’est soir de grande finale pour Quel talent!, et l’émission s’étendra exceptionnellement sur 90 minutes.
Les émissions Bellefleur et Le retour d’Anna Brodeur seront exceptionnellement décalées de 30 minutes.
En raison de la prolongation de Quel talent!, Bellefleur sera diffusée à 21 h, suivie du Retour d’Anna Brodeur à 21 h 30.
Quant à Les débatteurs, l’émission passera de 22 h à 22 h 30.
La grande finale de Quel talent! sera présentée en direct ce lundi dès 19 h 30 sur les ondes de Noovo.
En primeur, on a appris que Marie-Mai ouvrira la soirée avec un medley de ses plus grands succès! Découvrez quelles chansons ont été choisies, juste ici!
Il est possible de voter pour votre talent préféré sur Noovo.ca afin de lui donner la chance de remporter le grand prix de 100 000 $!
