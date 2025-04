Cette comédienne de District 31 débarque dans STAT ce soir

Depuis la diffusion de la sortie du synopsis, plusieurs fans spéculent sur un possible lien de parenté entre Alice Dalpé et Vincent Dalpé, un patient décédé tragiquement par suicide devant Julie Faubert (Isabelle Brouillette) et François Éthier (Daniel Parent). Rappelons également que François, le conjoint d’Emmanuelle, avait lui aussi été retrouvé mort, après avoir été poussé du balcon par Jacob Faubert.