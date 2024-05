Magnifique photo de Céline Dion avec ses 3 grands garçons

Le sourire de Mick Jagger vaut de l'or. C'est lui qui a l'air content de renconter cette célèbre famille!

On se doit de souligner le look fabuleux de la chanteuse. L'interprète de My Heart Will Go On est à tomber par terre avec sa robe rouge flamboyante, ses talons hauts nude et sa coiffure minimaliste. Elle est resplendissante!

Par ailleurs, il y avait longtemps qu'on avait vu les trois fils de Céline Dion et René Angélil sur la même photo. La dernière fois, c'était l'automne dernier dans les vestiaires des Bruins de Boston. Ils ont toujours fière allure!