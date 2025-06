Catherine Renaud surprend ses abonnés avec une rare photo: sa sœur est son sosie!

«On n'est pas des jumelles. Oupsi :)»

Elle ajoute: «Mais on se ressemble depuis toujours!» et «On se fait prendre l'une pour l'autre souvent... Alors jumelles de coeur!»

On comprend la confusion! Avec leurs yeux identiques, le même sourire et cette même petite étincelle dans le regard, la confusion est totale... on croirait voir un miroir!