Catherine Proulx-Lemay partage une rare photo avec son amoureux

Catherine Proulx-Lemay partage un rare moment en couple.
L’actrice dévoile rarement des clichés avec son amoureux, Jean-François Taillon, auteur-compositeur-interprète.
Dans les dernières heures, elle a publié une superbe photo d’elle et son amoureux, enlacés devant un coucher de soleil à couper le souffle
La photo est tout simplement magnifique et elle respire le bonheur!
La comédienne sera à l'affiche de la troisième saison de la série Premier Trio, diffusée cet automne sur ICI Télé. Elle y reprend son rôle de Julie, la mère de Chloé, une ex-athlète de haut niveau déterminée à pousser sa fille à exceller dans le sport.
La série sera présentée dès le 12 septembre 2025, chaque vendredi à 17 h.