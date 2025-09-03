Passer au contenu principal
Catherine Proulx-Lemay partage une rare photo avec son amoureux

Catherine Proulx-Lemay partage un rare moment en couple.

L’actrice dévoile rarement des clichés avec son amoureux, Jean-François Taillon, auteur-compositeur-interprète. 

© Karine Paradis

Dans les dernières heures, elle a publié une superbe photo d’elle et son amoureux, enlacés devant un coucher de soleil à couper le souffle

La photo est tout simplement magnifique et elle respire le bonheur! 

© Instagram - Catherine Proulx-Lemay

Catherine Proulx-Lemay de retour dans Premier Trio

La comédienne sera à l'affiche de la troisième saison de la série Premier Trio, diffusée cet automne sur ICI Télé. Elle y reprend son rôle de Julie, la mère de Chloé, une ex-athlète de haut niveau déterminée à pousser sa fille à exceller dans le sport.

La série sera présentée dès le 12 septembre 2025, chaque vendredi à 17 h.

© Karine Paradis

