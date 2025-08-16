Catherine Lapointe d’OD Mexique piquée et droguée à son insu à ÎleSoniq

Le week-end dernier, le festival de musique électronique ÎleSoniq, tenu au parc Jean-Drapeau à Montréal, a été assombri par de troublants témoignages.

Catherine Lapointe, ancienne candidate d’Occupation Double Mexique, a révélé sur TikTok avoir été droguée à son insu au moyen d’une seringue alors qu’elle profitait de l’événement.

Dans une vidéo partagée jeudi, la jeune femme raconte avoir senti une piqûre soudaine à la cuisse: « J’ai senti une aiguille me rentrer dans la cuisse et je me suis levée la tête et j’ai vu un homme noir avec un sac banane qui partait super vite », explique-t-elle.