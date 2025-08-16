Catherine Lapointe d’OD Mexique piquée et droguée à son insu à ÎleSoniq

Début du contenu principal.
Le week-end dernier, le festival de musique électronique ÎleSoniq, tenu au parc Jean-Drapeau à Montréal, a été assombri par de troublants témoignages.
Catherine Lapointe, ancienne candidate d’Occupation Double Mexique, a révélé sur TikTok avoir été droguée à son insu au moyen d’une seringue alors qu’elle profitait de l’événement.
Dans une vidéo partagée jeudi, la jeune femme raconte avoir senti une piqûre soudaine à la cuisse: « J’ai senti une aiguille me rentrer dans la cuisse et je me suis levée la tête et j’ai vu un homme noir avec un sac banane qui partait super vite », explique-t-elle.
Peu après, en se dirigeant vers l’infirmerie avec son amie, elle aurait commencé à ressentir de lourds symptômes: faiblesse extrême, fou rire incontrôlable et difficulté à répondre aux questions du personnel sur place.
« En réalisant ce qui venait de se passer, je me suis mise à pleurer comme une Madeleine », confie-t-elle.
Heureusement, Catherine a rapidement reçu une prise en charge médicale. Les tests effectués se sont révélés négatifs pour les maladies transmissibles par le sang. Toutefois, par mesure de prévention, elle doit suivre un protocole lié au VIH durant six mois, car ce virus ne peut être détecté qu’après un certain délai.
Malgré la peur et le choc, Catherine a choisi de partager publiquement son histoire afin de sensibiliser les festivaliers: « Faites extrêmement attention dans les festivals. Parce que même quand on ne pense pas que ça peut nous arriver, ça peut clairement nous arriver. Si tu sens que tu t’es fait piquer, même si tu crois que c’est une égratignure, c’est crucial d’aller consulter rapidement: tu as 24 heures pour passer les tests et recevoir des médicaments si nécessaire. »
Le cas de Catherine Lapointe n’est malheureusement pas isolé. Le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) confirme avoir reçu six signalements similaires lors d’ÎleSoniq, les 9 et 10 août derniers. Dans ces situations, les victimes (hommes et femmes) affirment avoir senti une vive piqûre à l’arrière du corps alors qu’elles se trouvaient dans la foule. Peu après, elles ont présenté des symptômes tels que des étourdissements et une sensation de malaise.
Le SPVM précise que les équipes de sécurité d’ÎleSoniq et d’Evenko collaborent étroitement avec les enquêteurs. Les autorités en profitent pour rappeler au public l’importance de rester vigilant lors des grands rassemblements.
Ces signalements ne sont cependant pas isolés au Québec. La Sûreté du Québec enquête déjà sur de présumées piqûres survenues en juillet au Festival country de Labrecque, au Lac-Saint-Jean. De son côté, le Service de police de la Ville de Québec s’intéresse aussi à des cas similaires d’intoxication involontaire par seringue rapportés le même mois.
