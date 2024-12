Catherine De Sève nous présente son fils connu sur le tapis rouge

Sur le tapis rouge du Gala Québec Cinéma dimanche dernier, la comédienne Catherine De Sève, connue pour ses rôles marquants dans L'Auberge du chien noir, The Handmaid’s Tale et C’est comme ça que je t’aime, a présenté fièrement son fils, Oscar Desgagnés, qui marche dans ses traces en tant que jeune acteur prometteur.

Lorsqu'il avait 11 ans, Oscar s'est lancé dans le monde du cinéma et du théâtre, et depuis, il multiplie les projets. On a pu le voir dans des œuvres telles que L’arracheuse de temps, Plan B, Chien et chat, Ababouiné et la pièce de théâtre Whitehorse. Aujourd’hui âgé de 14 ans, il brille notamment dans Coco Ferme, un film des Contes pour tous, où il partage l’écran avec Joey Bélanger et Benoît Brière.