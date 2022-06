Moi non plus! : deux nouveaux personnages se joignent à la saison 2!

Assistante du Dr. Valcoeur depuis une dizaine d’années, Josée lui voue une admiration sans borne. Jeune sexagénaire épanouie et respirant la joie de vivre, elle fait la connaissance de Léopold, lors d’une visite de Sarah à la clinique. Très vite, une grande complicité se développe entre eux...

En ce qui concerne la suite de Moi non plus!, l'action reprendra directement après la prise d’otage. Sarah (Catherine-Anne Toupin) et Christian (Vincent Leclerc) devront composer avec le traumatisme… et le baiser qu’ils ont échangé! Leur relation prendra un nouveau tournant et ils devront remettre bien des choses en question. Plusieurs changements sont à prévoir!