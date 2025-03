Bruno Pelletier floué par des experts en finance: une perte de 500 000$

«Quand t’es musicien, tu ne sais pas si tu vas payer ton loyer le mois d’après. Pis tout d’un coup, tu reçois un chèque de 400 000 $... c’est ça qui m’est arrivé!» a-t-il raconté.

Face à cette rentrée d'argent soudaine, le beau chanteur a voulu faire les choses correctement en confiant la gestion de son argent à des spécialistes. Malheureusement, ceux qu'il pensait être des experts l'ont mené vers la ruine.

«Je ne me suis pas fait avoir par le monde de la business. Je me suis fait avoir par d'autres gens qui ont pris ma business en main, supposément pour m'aider dans mes placements et dans ma retraite, puis j'ai tout perdu!»

Selon ses dires, ces faux conseillers ont fait disparaître près de 500 000$. Une somme colossale qui a évidemment eu des conséquences émotionnelles et financières. Bien qu'il ait traversé cette épreuve difficile, Bruno en parle aujourd’hui avec une certaine distance. Avec le temps, il a appris à tirer des leçons de cette situation...

On lui souhaite le meilleur pour la suite!