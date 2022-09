Britney Spears y va d’une attaque grossophobe sur Christina Aguilera et les fans sont en colère!

Depuis la fin de sa tutelle, Britney Spears a repris le contrôle de son compte Instagram. Si ses fans apprécient de la voir vivre sa vie comme elle l'entend, une publication de fait pas l'unanimité.

Britney Spears a publié une image affichant une citation de Rodney Dangerfield:

«Je n'ai trouvé qu'une manière d'avoir l'air mince: se tenir avec des personnes grosses.»

De nombreux internautes ont critiqué la chanteuse en commentaires sous la publication. Britney Spears a publié une nouvelle image avec un long texte expliquant qu'elle n'a jamais voulu critiquer le «beau corps» de Christina Aguilera, mais qu'elle voulait plutôt mettre en lumière le fait que son équipe de danseurs et celle d'Aguilera étaient très différentes et que si elle avait pu choisir elle-même ses danseurs, elle aurait peut-être été plus confiante en elle-même.

La première image qu'elle a publié est indéniablement grossophobe, cependant!

