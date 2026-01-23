Bonhomme Carnaval a reçu de la grande visite à la maison

La rencontre s’est déroulée devant les journalistes, à l’extérieur de la résidence du gouverneur général. Le premier ministre a même pris le temps de poser quelques questions à Bonhomme sur son célèbre palais, actuellement en construction en vue du Carnaval de Québec, qui se tiendra du 6 au 15 février au cœur de la capitale.

Monsieur Carney s’est aussi prêté au jeu en reproduisant le mouvement emblématique de Bonhomme Carnaval, en levant la jambe dans les airs.

Voyez les images de cette rencontre dans la vidéo ci-dessous.