Bonhomme Carnaval a reçu de la grande visite à la maison

Bonhomme Carnaval a eu droit à une visite pour le moins spéciale à Québec.
La célèbre mascotte du Carnaval a rencontré Mark Carney, premier ministre du Canada, qui était de passage au bureau du gouverneur général dans le cadre d’une retraite ministérielle de deux jours.
La rencontre s’est déroulée devant les journalistes, à l’extérieur de la résidence du gouverneur général. Le premier ministre a même pris le temps de poser quelques questions à Bonhomme sur son célèbre palais, actuellement en construction en vue du Carnaval de Québec, qui se tiendra du 6 au 15 février au cœur de la capitale.
Monsieur Carney s’est aussi prêté au jeu en reproduisant le mouvement emblématique de Bonhomme Carnaval, en levant la jambe dans les airs.
Mark Carney, qui vient tout juste de marquer l’histoire canadienne avec son discours à Davos, en Suisse, a de nouveau fait forte impression lors de son passage dans la vieille capitale. Le premier ministre y a livré un discours rassembleur, lançant un appel clair à l’unité canadienne.
Le Carnaval de Québec est un événement emblématique de la province. Pendant dix jours, la ville se transforme dans les festivités hivernales, proposant une programmation très complète: sculptures de glace et de neige, Palais de Bonhomme entièrement fait de glace, défilés de nuit spectaculaires et soirées musicales dans un décor hivernal