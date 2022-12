Big Brother Célébrités: c'est ELLE la nouvelle animatrice des «gérants d'estrade»!

Dans cette émission, qui était auparavant menée par Kim Rusk et Jean-Thomas Jobin, les animateurs font des observations avec dérision et humour sur la soirée d’élimination de Big Brother Célébrités et le parcours des participants. Afin d'en savoir plus sur ce nouveau défi emballant et sur ses 1001 projets, on a discuté avec Marie-Josée Gauvin.