Bianca Gervais et Sébastien Diaz dévoilent leur nouveau projet commun

On en saura plus dans les prochaines semaines

En plus du défilé et du grand spectacle au parc Maisonneuve de Montréal et celui des plaines d’Abraham à Québec, plusieurs célébrations sont prévues au Québec. Les activités et spectacles seront annoncés dans les prochaines semaines.

Des listes de lectures signées Bianca Gervais et Sébastien Diaz

Dans le cadre de leurs rôles de co-porte-paroles de la Fête Nationale, Bianca Gervais et Sébastien Diaz ont déjà commencé à nous inspirer, eux qui ont concocté deux listes de lectures québécoises pour nous faire danser.

Celle de Bianca Gervais est disponible ici.

Celle de Sébastien Diaz est ici.