Benoît Gagnon souligne les 20 ans du décès de son père dans une touchante vidéo

« Pour ma famille, aujourd’hui, c'est une journée importante. Parce que le 25 février 2003, j'avais 31 ans, j’étais pas mal plus jeune qu’aujourd’hui, mais c’était une journée difficile parce que c’est la journée du décès de mon père. [...] On s'en remet, ça fait toujours mal, j'y pense souvent. C’est un rouage important de qui je suis aujourd’hui. […] 20 ans, c’est hallucinant comment ça a passé vite. Je pense qu’il serait fier de moi. Je pense qu’il serait heureux de l’environnement que j’ai autour de moi. De ma blonde, de mes beaux enfants, de où je suis rendu dans la vie et tout ça. Et s’il y a une chose que je retiens de tout ça, c’est de profiter du moment présent à chaque jour. »

Un message touchant partagé généreusement par la star avec ses milliers d'abonnés.

Dans la section des commentaires sous la vidéo, on voit une véritable vague d'amour envers Benoît Gagnon. Nous lui envoyons également nos pensées en cette semaine plus difficile.