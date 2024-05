Bébé Léo est craquante comme tout dans les bras de son papa Marc-André Grondin

«Ouch.», dévoile tout simplement Sarah-Jeanne sur Instagram.

Sur la photo, Léo, toute mignonne, regarde curieusement quelque chose à côté de l'objectif, alors que le comédien sourit tendrement à son amoureuse.

On peut sentir toute la tendresse et l'amour qui émanent de ce moment complice entre père et fille... et mère!

La scène est touchante, authentique, un instantané de bonheur qui réchauffe le cœur!