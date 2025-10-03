Barack Obama avait un message pour sa femme Michelle

Début du contenu principal.
Barack Obama a lancé un doux message à sa femme Michelle, la couvrant de fleurs sur la place publique à l’occasion d’une journée bien spéciale.
C’est sur les réseaux sociaux que l’ancien président américain a effectivement tenu à souligner l’importance du 3 octobre dans leur vie. C’est effectivement à cette date, en 1992, qu’il disait «oui je le veux» à la femme de sa vie.
Sous une photo de sa belle Michelle et lui, tout sourire, il a inscrit:
«La meilleure décision que j'aie jamais prise, c'est de t'épouser, Michelle. Depuis 33 ans, j'admire ta force, ta grâce et ta détermination — sans compter que tu es magnifique en faisant tout ça. Joyeux anniversaire de mariage! » [traduction libre]
Regardez à nouveau la photo. Ne trouvez-vous pas que Barack Obama a un regard fier et amoureux comme jamais?
Je rappelle que les tourtereaux, tous deux diplômés de la prestigieuse université d’Harvard, se sont rencontrés en 1989.
Leur premier rendez-vous a eu lieu au cinéma où ils sont allés voir Do The Right Thing de Spike Lee.
Quelques années plus tard, ils se sont mariés à Trinity Trinity United Church of Christ, à Chicago.
On souhaite un bon 33e anniversaire de mariage aux amoureux et longue vie à cet ultime Power Couple!