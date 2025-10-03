Barack Obama avait un message pour sa femme Michelle

Regardez à nouveau la photo. Ne trouvez-vous pas que Barack Obama a un regard fier et amoureux comme jamais?

Une rencontre en 1989

Je rappelle que les tourtereaux, tous deux diplômés de la prestigieuse université d’Harvard, se sont rencontrés en 1989.

Leur premier rendez-vous a eu lieu au cinéma où ils sont allés voir Do The Right Thing de Spike Lee.

Quelques années plus tard, ils se sont mariés à Trinity Trinity United Church of Christ, à Chicago.

On souhaite un bon 33e anniversaire de mariage aux amoureux et longue vie à cet ultime Power Couple!