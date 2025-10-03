Passer au contenu principal
Barack Obama avait un message pour sa femme Michelle

Barack Obama a lancé un doux message à sa femme Michelle, la couvrant de fleurs sur la place publique à l’occasion d’une journée bien spéciale.

C’est sur les réseaux sociaux que l’ancien président américain a effectivement tenu à souligner l’importance du 3 octobre dans leur vie. C’est effectivement à cette date, en 1992, qu’il disait «oui je le veux» à la femme de sa vie.

Sous une photo de sa belle Michelle et lui, tout sourire, il a inscrit:

«La meilleure décision que j'aie jamais prise, c'est de t'épouser, Michelle. Depuis 33 ans, j'admire ta force, ta grâce et ta détermination — sans compter que tu es magnifique en faisant tout ça. Joyeux anniversaire de mariage! » [traduction libre]

Regardez à nouveau la photo. Ne trouvez-vous pas que Barack Obama a un regard fier et amoureux comme jamais?

Une rencontre en 1989

Je rappelle que les tourtereaux, tous deux diplômés de la prestigieuse université d’Harvard, se sont rencontrés en 1989.

Leur premier rendez-vous a eu lieu au cinéma où ils sont allés voir Do The Right Thing de Spike Lee.

Quelques années plus tard, ils se sont mariés à Trinity Trinity United Church of Christ, à Chicago.

On souhaite un bon 33e anniversaire de mariage aux amoureux et longue vie à cet ultime Power Couple!

© Chip Somodevilla/Getty Images

