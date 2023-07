Voyez les premières images du film Ru avec Karine Vanasse et Patrice Robitaille

Voici le synopsis officiel du long métrage :

Après une traversée périlleuse en mer et un séjour éprouvant en Malaisie, la jeune Vietnamienne Tinh et sa famille arrivent au Québec où elles entreprennent leur nouvelle vie. Grâce à l’accueil chaleureux de tous, dont de la famille qui les parraine, Tinh s’adapte lentement à sa réalité. De nature timide et réservée, Tinh devra puiser au plus profond d’elle-même la détermination nécessaire pour surmonter les nombreuses épreuves, soit apprendre une nouvelle langue, découvrir une nouvelle culture et s'adapter à une nouvelle vie au Québec.