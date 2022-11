Kim Thuy : une véritable princesse en couverture d'un magazine

La star était très heureuse de voir le résultat final, aujourd'hui. Kim Thúy a applaudi la publication pour de nombreuses raisons :

« @chatelaineqc a choisi pour sa couverture de Noël:

. une femme de 54 ans (ou 55 selon l'âge vietnamien 🙂)

. une femme de la diversité (qui a beaucoup de dents! 🙂)

. une robe blanche (au lieu d'une rouge classique 🙂)

. une écrivaine (qui n'écrit pas tant que ça 🙂)

et surtout,

. de ne pas retoucher ni le gris des cheveux, ni les rides (ni la trace des piqûres de moustiques)

Châtelaine, je vous suis admirative pour votre incomparable AUDACE (que je considère presque rebelle!) »

Et nous, on le redit : Kim est à tomber par terre! Et après avoir fouillé un peu, on a découvert que sa robe de princesse est signée Solace London. Sur le site du designer, on ne la trouve plus qu'en noir. Son prix : 720 $ américains, ou 975 $ canadiens!

En terminant, on vous invite à jeter un oeil cette autre photo de Kim Thúy tirée de la même séance :