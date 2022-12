Voyez les Backstreet Boys en coulisses avec Julie Snyder!

On a été témoins de la foule en délire chantant les classiques des années 90, des fans déjantés, de la complicité entre Julie Snyder et le boys band et d'autres moments de magie en coulisses.

Les Backstreet Boys étaient présents mercredi soir à La semaine des 4 Julie, mais ce n’est pas tout! L’émission de jeudi soir, le 8 décembre, sera aussi consacrée à ce groupe mythique: Julie Snyder les aura en entrevue à notre grand bonheur, et ce sera aussi l’occasion de les entendre chanter Noël.

L'émission d'hier de La semaine des 4 Julie est disponible en rattrapage sur Noovo.ca.

