Ashly de Survivor Québec fait une grande annonce!

L'homme fort de la troisième saison de Survivor Québec, Ashly, a décidé de faire un changement de carrière.
L'entrepreneur en marketing est officiellement entraîneur certifié!
Dans sa plus récente publication Instagram, Ashly annonce qu’il se lance officiellement sur le web! Il est d’ailleurs à la recherche de ses 5 premiers clients prêts à embarquer dans cette nouvelle aventure avec lui.
«Après avoir longtemps travaillé en coulisses, le retour de Survivor Québec m’a vraiment ouvert les yeux sur ce que je devrais faire de ma vie… alors voilà : je suis officiellement entraîneur certifié! 🎉
Je me lance en ligne et je cherche mes 5 premiers clients motivés. Si t’attendais un signe pour commencer à changer ta vie, ben c’est probablement lu»
Plusieurs anciens joueurs de Survivor Québec ont réagi avec enthousiasme à la grande nouvelle d’Ashly!
Florence lui a lancé: «trop fière de toi!! go coach ash 💪», tandis que Sarah a commenté : «Ma photo préférée, c’est la dernière ! Tu as l’air tellement heureux dans ton nouveau projet, le succès t’attends!»
Même les deux gagnants des saisons précédentes ont salué son changement de cap: Nicolas (saison 1) a écrit : «😮 félicitations Coach Ash 👏»,
et Ghyslain (saison 2) a ajouté : «Yess good show mon pote! Bon succès 👊🏻»
On souhaite bon succès à Ashly dans ce nouveau projet!
