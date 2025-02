Rita Baga a enflammé l'Olympia devant le gratin artistique

Le spectacle était électrisant. Rita Baga a su garder un rythme de croisière rapide, puissant et efficace pendant deux heures. Deux heures de succès comme Sunglasses at Night, I Wanna Dance with Somebody et I Love Rock'n roll, chansons sur lesquelles tout le monde était debout et dansait. L'ambiance était à son comble grâce aux interprétations senties et saupoudrées d'humour de la drag queen qui a démontré une aisance surprenante, résultat de 15 années à travailler dans les bars et à gérer des foules particulières comme elle l'a mentionné pendant la soirée.

Plusieurs vedettes y étaient comme Éléonore Lagacé, William Cloutier, Christine Morency et Mona De Grenoble, son amie de longue date avec qui elle a échangé quelques blagues.

Rita Baga a profité de cette première d'une trentaine de spectacles à travers le Québec pour lancer Flash, son album qui sera en vente dès le 28 février!

